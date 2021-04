ЕСПЧ признал правомерным административное наказание родителей за отказ от вакцинации детей

Европейский суд по правам человека своим решением признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Это первое подобное решение суда.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

Решение обнародовали 8 апреля по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики" (Vavřička and Others v. The Czech Republic). Большая палата поддержала решение 16 голосами против 1.

"В первом решении Европейского суда по правам человека по обязательной вакцинации детей Суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека", - сообщает ЕСПЧ.

