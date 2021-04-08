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Путин в разговоре с Меркель обвинил Киев в обострении на Донбассе

Четверг, 8 апреля 2021, 15:45

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался, что Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе.

О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля в четверг, пишет "Европейская правда".

"Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", - заявили в Кремле.

Отмечается, что Путин подчеркнул "необходимость неукоснительного выполнения киевской властью ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса".

Также в Кремле заявили, что готовы координировать работу на уровне политических советников и глав МИД стран Нормандского формата.

"Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса с целью полной реализации минского Комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в Нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

Офис Меркель пока не обнародовал официального сообщения о разговоре.

Напомним, из-за роста напряженности на Донбассе и у границ Украины фракция правящего блока ХДС/ХСС в Бундестаге решительно осудила массовую переброску российских войск к границе с Украиной, назвав бряцание оружием Путиным чрезвычайно опасным.

Немецкие "Зеленые" выступили с жестким заявлением по поводу последней эскалации РФ в Украине и у ее границ, призвав канцлера Ангелу Меркель созвать "нормандскую встречу" на высшем уровне.



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