Меркель потребовала от Путина прекратить военное наращивание у Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Об этом говорится в заявлении правительства Германии в четверг, которую цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"В частности, речь шла об усилении военного присутствия в окрестностях Восточной Украины", - говорится в заявлении.

"Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации", - заявила пресс-служба правительства.

Пресс-служба Кремля ранее в своем сообщении по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника, 8 апреля заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать "началом конца Украины".