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Белый дом: военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года

Четверг, 8 апреля 2021, 21:27
Белый дом: военное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.

Об этом Псаки сказала в четверг на брифинге в Белом доме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"США все больше обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в Восточной Украине, включая перемещением российских войск у украинских границ. Россия сейчас имеет больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года. 5 украинских военных были убиты на этой неделе. Это все крайне тревожные знаки", – заявила Псаки.

Она напомнила, что президент Байден на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Зеленским и подчеркнула, что США обсуждают свою обеспокоенность в связи с ростом напряженности и нарушения режима тишины с союзниками по НАТО.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель потребовала в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы РФ прекратила наращивание военной мощи у украинских границ.

Пресс-служба Кремля по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаСШАРосcияУкраина
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