Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине - 19 676 новых больных COVID-19, умерли 419 пациентов

Пятница, 9 апреля 2021, 08:15
За сутки в Украине - 19 676 новых больных COVID-19, умерли 419 пациентов
Эльдар Сарахман, УП

За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Заболели, в частности, 751 ребенок и 552 медработника.

Осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44925).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

 

18 569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля в Украине.

353 147 человека получили вакцину от начала прививочной кампании.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 823 674 человека; выздоровели - 1 395 104 лица; летальных случаев - 36 381.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: