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За сутки в Украине - 19 676 новых больных COVID-19, умерли 419 пациентов

Пятница, 9 апреля 2021, 08:15
Эльдар Сарахман, УП

За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Заболели, в частности, 751 ребенок и 552 медработника.

Осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44925).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

 

18 569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля в Украине.

353 147 человека получили вакцину от начала прививочной кампании.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 823 674 человека; выздоровели - 1 395 104 лица; летальных случаев - 36 381.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019


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