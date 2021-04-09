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Свежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Пятница, 9 апреля 2021, 11:05
Свежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Рейтинг возглавляет Зеленский, его поддерживают 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За бывшего президента Петра Порошенко проголосовали бы 13,1%, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко - 11,9%, представителя "Силы и чести" Игоря Смешко поддерживают 6,8%, бывшего премьера Владимир Гройсман - 5,1%.

Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поддержали бы 4,9% респондентов, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,8%, представителя партии "НАШ" Евгения Мураева - 4,6%, лидера "Самопомощи" Андрея Садового - 2,6%.

 
 

Исследование провела соцгруппа "Рейтинг" 6-7 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидентрейтингопроссоциология
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