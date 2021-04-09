Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Напомним, в феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры предосторожности" после недомогания, но это не было связано с коронавирусом.

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и это был самый продолжительный королевский брак в истории Британии. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.