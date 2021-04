Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn