Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Пятница, 9 апреля 2021, 14:27

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры предосторожности" после недомогания, но это не было связано с коронавирусом.

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и это был самый продолжительный королевский брак в истории Британии. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Темы: Британия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине легализовали медицинский каннабис, но не весь

К "охранникам Медведчука" нагрянули силовики и инспекция

Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун

Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака

Соучастника брата Вовка тоже арестовали

Все новости...
Британия
В Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca
В Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
В Британии прививки от коронавируса получили более 30 млн человек
Последние новости
14:27
Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет
14:13
Зеленский переночевал на Донбассе и побывал на месте гибели военных
14:09
В Украине легализовали медицинский каннабис, но не весь
14:04
В Кремле назвали Украину "взрывоопасной" и напугали Сребреницей
14:01
Денисова бьет тревогу из-за ухудшения здоровья политзаключенного Приходько
14:00
Украину вскоре могут включить во влиятельный индекс гособлигаций
13:42
К "охранникам Медведчука" нагрянули силовики и инспекция
13:36
Заместитель Ермака: Украина не получала сильных негативных сигналов от Пекина из-за "Мотор Сичи"
13:35
Верховный Суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ
13:31
Мужчине, который застрелил собаку, грозит 3 года лишения свободы
Все новости...