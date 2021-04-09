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Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Пятница, 9 апреля 2021, 14:27
Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер в возрасте 99 лет

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале герцог Эдинбургский попал в больницу "в качестве меры предосторожности" после недомогания, но это не было связано с коронавирусом.

Ожидалось, что он пробудет там несколько дней, но его выписали только через месяц. В начале марта ему провели операцию в связи с проблемами с сердцем.

Принц женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой, и это был самый продолжительный королевский брак в истории Британии. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

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Темы: Великобритания
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