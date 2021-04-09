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В одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили

Пятница, 9 апреля 2021, 17:05

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести "красный" уровень епиднебезпекы в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: По результатам Государственная комиссия решила:

установить с 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности;

отменить с 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

 
 

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирус


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