В одной из областей ввели "красный" карантин, в другой – отменили

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести "красный" уровень епиднебезпекы в Харьковской области и отменить в Ивано-Франковской.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Детали: По результатам Государственная комиссия решила:

установить с 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности;

отменить с 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.