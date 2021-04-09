В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
Пятница, 9 апреля 2021, 19:22
В Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.
Источник: председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook
Дословно: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!
78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!
Время в полете занял 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".
Предыстория:
- В декабре 2020 году на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии поступили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma.