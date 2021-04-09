В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу

В Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Источник: председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Дословно: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!

Время в полете занял 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".

Предыстория: