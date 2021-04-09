Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу

Пятница, 9 апреля 2021, 19:22
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу

В Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Источник: председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Дословно: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!

Время в полете занял 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".

 
 

Предыстория:

  • В декабре 2020 году на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии поступили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаУкраинаЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
медицина
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
В России вновь выявили случаи сибирской язвы
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: