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В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу

Пятница, 9 апреля 2021, 19:22

В Львовской области впервые в Украине вертолетом доставили пациентку в больницу.

Источник: председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Дословно: "Выполнено первую гражданскую аэромедицинскую эвакуацию в Украине!

78-летнюю пациентку с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения перевезли вертолетом из города Турка в инсультный центр Больницы скорой медицинской помощи города Львов!

Время в полете занял 1 час 15 мин! То же расстояние дорогой в 170 км преодолевается за 3,5 ч!".

 
 

Предыстория:

  • В декабре 2020 году на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии поступили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma.

Темы: медицинаУкраина


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