Через три недели после решения СНБО: Зеленский подписал санкции против Януковича и Ко

Президент Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно персональных санкций против беглого экс-президента Виктора Януковича и его приспешников.

Источник: указ президента

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Детали: 8 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский еще не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.

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