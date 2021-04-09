Через три недели после решения СНБО: Зеленский подписал санкции против Януковича и Ко
Пятница, 9 апреля 2021, 23:08
Президент Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно персональных санкций против беглого экс-президента Виктора Януковича и его приспешников.
Источник: указ президента
Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Детали: 8 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский еще не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.
Предыстория:
- 19 марта СНБО сообщила, что ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России.
- Под новые санкции попали, в частности, експрезидент Виктор Янукович, бывшие премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка, близкий к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко и другие. Всего 27 человек.
Украинская правда