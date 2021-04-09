Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Через три недели после решения СНБО: Зеленский подписал санкции против Януковича и Ко

Пятница, 9 апреля 2021, 23:08
Через три недели после решения СНБО: Зеленский подписал санкции против Януковича и Ко

Президент Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно персональных санкций против беглого экс-президента Виктора Януковича и его приспешников.

Источник: указ президента

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Детали: 8 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский еще не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.

Предыстория:

  • 19 марта СНБО сообщила, что ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России.
  • Под новые санкции попали, в частности, експрезидент Виктор Янукович, бывшие премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка, близкий к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко и другие. Всего 27 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииЗеленскийЯнуковичСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
санкции
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: