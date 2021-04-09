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Через три недели после решения СНБО: Зеленский подписал санкции против Януковича и Ко

Пятница, 9 апреля 2021, 23:08

Президент Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно персональных санкций против беглого экс-президента Виктора Януковича и его приспешников.

Источник: указ президента

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Детали: 8 апреля сообщалось, что президент Владимир Зеленский еще не ввел в действие санкции против Виктора Януковича, а также чиновников и бизнесменов времен его президентства, инициированные Советом нацбезопасности и обороны еще 19 марта.

Предыстория:

  • 19 марта СНБО сообщила, что ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в большинстве своем теперь имеют гражданство России.
  • Под новые санкции попали, в частности, експрезидент Виктор Янукович, бывшие премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Павел Лебедев, министр образования Дмитрий Табачник, генеральный прокурор Виктор Пшонка, близкий к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко и другие. Всего 27 человек.

Украинская правда
Темы: санкцииЗеленскийЯнуковичСНБО


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