NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну

Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление NASA

Детали: Решение NASA означает, что компания SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, к пересмотру дела и принятию решения, которого ожидают не позднее 4 августа.

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