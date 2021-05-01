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NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну

Суббота, 1 мая 2021, 03:30
NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну

Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление NASA

Детали: Решение NASA означает, что компания SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, к пересмотру дела и принятию решения, которого ожидают не позднее 4 августа.

Предыстория:

  • Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
  • Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
  • Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.

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Темы: космосСШАсуд
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