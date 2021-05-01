NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну
Суббота, 1 мая 2021, 03:30
Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление NASA
Детали: Решение NASA означает, что компания SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, к пересмотру дела и принятию решения, которого ожидают не позднее 4 августа.
Предыстория:
- Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
- Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
- Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.