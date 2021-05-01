Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну

Суббота, 1 мая 2021, 03:30

Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление NASA

Детали: Решение NASA означает, что компания SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом, к пересмотру дела и принятию решения, которого ожидают не позднее 4 августа.

Предыстория:

  • Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
  • Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
  • Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.

Темы: космосСШАсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Представители фармы и неизвестные: Степанов утвердил набсовет для "Медзакупок"

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку

В Украину прибыла еще одна партия вакцины против COVID

Новости 30 апреля: домашний арест Антоненко, увольнение Мендель

ОП осудил марш в честь дивизии СС "Галичина": требуют наказать виновных

Тупицкому приостановили выплату зарплаты – СМИ

Все новости...
космос
Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе
Сенат США утвердил нового главу NASA
Китай запустил первый модуль новой космической станции
Последние новости
03:30
NASA приостанавливает контракт со SpaceX для доставки людей на Луну
02:38
США вводят ограничения на путешествия с Индии
02:15
Блинкен в Великобритании обсудит остановку "Северного потока-2"
01:43
ВОЗ внесла вакцину Moderna в список рекомендованных к экстренному использования
00:59
В научных сборниках академия "задним числом" опубликовала материалы Киви – СМИ
00:24
Выше и быстрее: беспилотник NASA совершил 4-й полет на Марсе
23:49
В ЕС готовы ответить на новые санкции России
23:17
Представители фармы и неизвестные: Степанов утвердил набсовет для "Медзакупок"
22:30
Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку
22:12
Новости экономики: штраф для энергетиков, "Нафтогаз", "Укрзализныця"
Все новости...