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В церкви на Пасху придут более миллиона верующих – полиция

Суббота, 1 мая 2021, 10:00
фото полиции

По предварительной информации полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.

Источник: Нацполиция

Детали: В полиции прогнозируют, что праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тысячи полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тысячи курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.

Отмечается, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний – привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Украинская правда
Темы: празднованияцерковьполиция


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