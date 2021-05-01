В церкви на Пасху придут более миллиона верующих – полиция

По предварительной информации полиции, праздничные богослужения по случаю Пасхи могут посетить более миллиона верующих.

Источник: Нацполиция

Детали: В полиции прогнозируют, что праздничные богослужения будут проводиться в почти 14 тысячах храмах.

Публичную безопасность и порядок граждан будут обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей: 21,1 тысячи полицейских, 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тысячи курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС.

Отмечается, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний – привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантин, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.