В Киеве 671 новый случай COVID и 35 смертей

В Киеве 30 апреля зафиксировали 671 случай коронавируса, 35 больных умерли и 457 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 69 больных с коронавирусом и 210 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80) районах.

Среди новых заболевших – 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровели 14 956 человек.

По состоянию на 1 мая Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

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