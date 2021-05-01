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Суточный прирост новых случаев COVID в Индии превысил 400 тысяч человек

Суббота, 1 мая 2021, 05:48

За минувшие сутки в мире диагностировали более 871 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилия и США, Украина занимает 11 место в мире, 4 в Европе.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 402 000 новых заражений, в Бразилии - более 73 000, а в США - более 59 000 случаев.

Кроме того, почти 32 000 больных зарегистрировали в Турции, а во Франции - более 24 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 4 позицию.

В мире умерли за сутки 14 255 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 129 271 047 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 193 642 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 29 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 072 людям, госпитализировали 3 117 больных, умерли 307 человек, выздоровели 20 192 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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