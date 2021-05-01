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В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая

Суббота, 1 мая 2021, 12:03
В Одессе от коронавируса вакцинировали тысячу граждан Китая
Вакцинация граждан Китая в Киеве, Радио Свобода

Около 1000 граждан Китая получили в Одессе первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Источник: региональная координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко в ответе на запрос Радио Свобода

Дословно: "В течение этой недели по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, в Одесской области прошла вакцинация граждан Китая. Всего первой дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech было провакцинировано около 1000 лиц".

"Проведение прививок для китайской диаспоры в Украине осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации от 02.04.2021. Согласно организации процессов, территориально для проведения прививок были определены Киев, Одесса и Харьков".

Детали: По словам чиновницы, только Министерство здравоохранения может ответить на вопрос, были ли дозы для вакцинации граждан Китая выделены из общей партии, которую Украина купила для украинцев, или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

Что предшествовало: Ранее на этой неделе главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина выделила 1000 вакцин CoronaVac для вакцинации китайских граждан – в основном дипломатов и работников дипломатических миссий. Они делают вакцинацию за свой счет, никакого давления на Министерство здравоохранения со стороны Китая не было.

По словам Ляшко, посольство Китая пообещало содействовать Украине в скорейшем получении следующих партий вакцины и увеличить украинский квоту у китайских производителей, в частности Sinovac и Sinopharm. Украина взамен санкционировала приоритетные прививки для представителей китайской диаспоры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессавакцинацияКитайкоронавирус
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