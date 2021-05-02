Колумбийцы четвертый день протестуют против предлагаемой правительством налоговой реформы - на демонстрациях погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: Reuters

Детали: Кали, третий по величине город страны, стал свидетелем наиболее громких маршей, грабежей и по крайней мере трех смертей, связанных с демонстрациями. В то же время, местные правозащитные группы утверждают, что произошло до 14 смертей.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что получила сообщение о возможных злоупотреблениях со стороны полиции в Кали.

Как отмечается, марши начались в среду с требованием, чтобы правительство отозвало предложение о реформе. Налоговая реформа, предложенная колумбийскими властями, расширит статьи, облагаемые налогом на добавленную стоимость. Реформой также увеличиваются налоги с физических и юридических лиц и устраняется ряд льгот. Правительство настаивает на том, что реформа жизненно важна для стабилизации финансов страны, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

Президент страны Иван Дуке Маркес заявил, что реформа будет пересмотрена и теперь не будет включать налог с продаж на продукты питания, коммунальные услуги или бензин или расширение подоходного налога. Тем не менее, протесты все равно продолжились и на следующий день после заявления Дуке.