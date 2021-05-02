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Правительство просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава

Воскресенье, 2 мая 2021, 09:48

Кабинет Министров призывает наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Источник: Урядовий портал

Детали: Кабинет министров принял во внимание официальное заявление наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов набсовета.

Правительство надеется, что наблюдательный совет "Нафтогаза", "в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей". По мнению чиновников, это обеспечит надлежащее управление крупнейшей государственной компанией.

Дословно: "Кабинет Министров остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора".

Предыстория:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаз Украины". Кроме того, КМУ прекратил полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК, представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021.

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Украинская правда
Темы: НефтегазКабинет министров


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