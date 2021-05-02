Коронавирус: в Киеве выявили 177 случаев за сутки, 17 больных умерли

В течение субботы в столице диагностировали Covid у 177 горожан, 17 зараженных умерли, госпитализация потребовалась 185 людям.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: 1 мая в столице – 177 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии их уже 196 346.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (36), Днепровском (25) и в Дарницком (22).

Заболели, в частности, 9 детей.

Кличко сообщил о 17 летальных случаях от вируса (всего умерли 4643 зараженных).

Госпитализировали 34 человек с Covid и 151 больного с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Напомним:

По состоянию на утро воскресенья в Украине в красной зоне эпидемической опасности находятся 7 регионов, при этом Киевщина и столица - "желтые".