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Минздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов

Воскресенье, 2 мая 2021, 10:17

По состоянию на утро воскресенья в Украине в красной зоне эпидемической опасности находятся 7 регионов, при этом Киевщина и столица – "желтые".

Источник: данные Минздрава

Детали: В "красной" зоне находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

8 регионов находятся в оранжевой зоне. Речь о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.

В то же время Киев и Киевская область, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области - в "желтой" зоне.

 

Напомним:

  • Несмотря на то, что столица попала в "желтую" зону, с 1 мая в Киеве действуют правила "оранжевой" зоны. С субботы в городе ослабили строгие карнтинные ограничения.
  • 1 мая, в Украине зафиксировали 160 смертей от коронавируса и больше 5 тысяч заражений. Больше всего новых случаев Covid - на Днепропетровщине.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: карантинкоронавирусэпидемияМинздравКиев


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