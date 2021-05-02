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Польша просит Чехию не позволять "абортный туризм" - СМИ

Воскресенье, 2 мая 2021, 15:39
Польша просит Чехию не позволять абортный туризм - СМИ
Протестующие в Польше

Чешские СМИ обнародовали письмо польского временно поверенного (лица, временно исполняющего полномочия посла) в Чехии Антония Врегы, адресованного чешским Минздраву и МИД.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Respekt.cz, в письме говорится о внесении изменений в закон об абортах, которые сейчас рассматривает верхняя палата чешского парламента.

Изменения в законодательство должны урегулировать условия, на которых иностранки могут делать аборты в Чехии.

Выразив уважение суверенитета Чехии, законодательному процессу и мнению большинства чешского общества в отношении абортов, дипломат добавляет: "но мы также ожидаем аналогичного отношения и уважения к демократическим процессам и культурных ценностей (в Польше) со стороны Чехии", - пишет Врега.

Польский дипломат уверен - данная инициатива приведет к развитую "абортного туризма" из Польши, где аборты полностью запрещены, в Чехию.

"Поэтому мы воспринимаем как неприятность с точки зрения чешско-польских отношений, если законодательные предложения по легализации коммерческого абортного туризма открыто оправдываются намерением обойти польское законодательство, защищающее нерожденный человеческую жизнь, и если эти предложения должны призвать граждан Польши в нарушение польских законов", - добавляет он.

Польский портал Onet.pl уже обратился в МИД с просьбой подтвердить достоверность этого письма, однако пока не получил ответа.

Напомним, в начале года аборты в Польше стали де-факто полностью запрещены. С 28 января на территории страны нельзя прервать беременность, даже если плод имеет диагностированы тяжелые и неизлечимые патологии. Аборты остаются легальными только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.

Это решение привело к мощным протестам в стране, которые продолжаются и по сей день.

Подробнее о ситуации с абортами в Польше - читайте в статье "Решения, расколовшее страну: как Польша окончательно запретила аборты".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаЧехия
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