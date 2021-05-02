В Одессе прошли акции к годовщине трагедии 2 мая

В Одессе в годовщину трагических событий 2 мая прошли Марш защитников города в память евромайдановцев и возложение цветов на Куликовом поле, где погибли представители пророссийских сил.

Источник: Укринформ, "Думская", полиция Одесской области

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Детали: Более тысячи одесситов собрались, чтобы почтить память евромайдановцев возложением цветов и Маршем защитников города.

Возле импровизированного мемориала памяти Иванова и Бирюкова на перекрестке Дерибасовской и Преображенской состоялся молебен священников ПЦУ, сотни одесситов возложили цветы на месте их гибели. Впервые за семь лет пришли на место смертельных ранений представителей проукраинских активистов два священника УПЦ МП.

После почтения памяти погибших минутой молчания представители патриотических сил города, в том числе ветераны АТО/ООС, активисты ОО "Национальный корпус", "Свобода" и других организаций отправились колонной под государственными флагами по центральным улицам в направлении памятника Тарасу Шевченко, где состоялся митинг проукраински настроенных одесситов.

Колонну, участники которого под звуки музыки несли транспаранты "Защитим Одессу", "Помним, гордимся!" и другие, сопровождали представители правоохранительных органов. Раздавались возгласы "Слава Украине!", "Свободная Одесса – свободная Украина!".

Как сообщает "Думская", по данным полиции, в марше и митинге приняло участие около 1200 человек.

Возложение цветов к импровизированному мемориалу погибшим представителям пророссийских сил происходит на Куликовом поле. Люди проходят через "фильтрационные" пункты, установленные полицией и нацгвардейцами, которые обеспечивают правопорядок.

Как пишет "Думская", полиция несколько раз временно закрывала вход на Куликово поле из-за большого количества людей и из-за необходимости санобработки территории.

Вместе с тем, в полиции Одесской области сообщили, что начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом.

Мужчину остановили на улице Колонтаевской в ​​одежде с изображением коммунистической символики. Он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал, что Куликово поле и Соборная площадь находятся под охраной правоохранителей, серьезных нарушений не зафиксировано.

На Куликовом поле установлены фильтрационные пункты и ограничено движение транспорта вокруг. Яровой отметил, что правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города.

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