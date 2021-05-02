Пасхальные богослужения: прихожане УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Воскресенье, 2 мая 2021, 20:31
Во время пасхального богослужения УПЦ Московского патриархата в Киево-Печерской Лавре в ночь на воскресенье большинство прихожан находились без масок.
Источник: трансляция богослужения УПЦ МП, сайт УПЦ МП, сайт и трансляция богослужения ПЦУ
Детали: Как видно из трансляции и с фото на сайтах УПЦ МП и Киево-Печерской Лавры, лишь единичные прихожане надевали маски.
При этом внутри храма находилось много людей, они не соблюдали социальную дистанцию.
Вместе с тем, во время пасхального богослужения Православной церкви Украины в Михайловском соборе практически все прихожане находились в масках.
Это касается даже людей, которые святили пасхальные корзины во дворе храма.
Украинская правда