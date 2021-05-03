Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве и области ожидается сильный ветер: что делать

Понедельник, 3 мая 2021, 09:31

В понедельник в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра.

Источник: ГСЧС, КГГА

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​3 мая в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В КГГА также предупредили киевлян о сильных порывах ветра в понедельник днем.

Там призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Также в КГГА напомнили рекомендации специалистов во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Украинская правда
Темы: Киевпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Индийский вариант коронавируса добрался до Польши

На Пасху в Украине обнаружили менее 3 тысяч больных COVID

Главные новости воскресенья и ночи: годовщина трагедии 2 мая, новые "красные" зоны

Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии

Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP

В Турции задержали "правую руку" экс-лидера "ИДИЛ"

Все новости...
Киев
"Кроме города Киева": Кабмин хочет получить полномочия определять местонахождение министерств
Коронавирус: в Киеве выявили 177 случаев за сутки, 17 больных умерли
Минздрав обновил данные по коронавирусу, в "красной" зоне – 7 регионов
Последние новости
09:31
В Киеве и области ожидается сильный ветер: что делать
08:56
Индийский вариант коронавируса добрался до Польши
08:21
На Пасху в Украине обнаружили менее 3 тысяч больных COVID
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: годовщина трагедии 2 мая, новые "красные" зоны
07:40
На Пасху оккупанты стреляли у Катериновки — штаб
07:20
На демонстрациях в Берлине задержали больше 350 человек
06:23
Половину COVID-больных мира обнаружили в Индии
05:30
Белорусская оппозиция планирует акцию протеста на 9 мая
04:24
В Колумбии отозвали налоговую реформу после пятидневных протестов
03:38
Во время столкновений в Афганистане убили 100 талибов — AFP
Все новости...