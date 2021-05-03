В Киеве и области ожидается сильный ветер: что делать

В понедельник в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра.

Источник: ГСЧС, КГГА

Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​3 мая в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В КГГА также предупредили киевлян о сильных порывах ветра в понедельник днем.

Там призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Также в КГГА напомнили рекомендации специалистов во время сильного ветра: