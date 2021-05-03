В Киеве и области ожидается сильный ветер: что делать
Понедельник, 3 мая 2021, 09:31
В понедельник в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра.
Дословно ГСЧС: "По данным Укргидрометцентра, днем 3 мая в Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В КГГА также предупредили киевлян о сильных порывах ветра в понедельник днем.
Там призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Также в КГГА напомнили рекомендации специалистов во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Украинская правда