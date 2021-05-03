На Закарпатье распространяли провокационные листовки с ошибкой
Полиция Закарпатья расследует распространение в Берегово листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.
Источник: полиция Закарпатской области, "Закарпаття онлайн"
Детали: 2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.
Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.
Как пишет "Закарпаття онлайн", открытки провокационного содержания выполнены якобы украинскими националистами – на сине-желтом фоне, с использованием радикальных формулировок.
Однако слово "украинской" ("української" – укр.) написано с ошибками, которые мог допустить автор-неукраинец - "україньскої".