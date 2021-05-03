На Закарпатье распространяли провокационные листовки
Полиция Закарпатья расследует распространение в Берегово листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.
Источник: полиция Закарпатской области, Новости Закарпатья
Детали: 2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.
Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.
Как пишут "Новости Закарпатья", неизвестные расклеили по городу листовки, сделанные на желто-голубом фоне. На открытках был антивенгерский текст с угрозами. Открытки должны были восприниматься как угроза украинских националистов венгерскому меньшинству.