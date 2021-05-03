Полиция Закарпатья расследует распространение в Берегово листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Источник: полиция Закарпатской области, Новости Закарпатья

Детали: 2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

Как пишут "Новости Закарпатья", неизвестные расклеили по городу листовки, сделанные на желто-голубом фоне. На открытках был антивенгерский текст с угрозами. Открытки должны были восприниматься как угроза украинских националистов венгерскому меньшинству.