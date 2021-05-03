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Количество случаев COVID в Украине минимум вдвое выше официального – опрос

Понедельник, 3 мая 2021, 12:22
Количество случаев COVID в Украине минимум вдвое выше официального – опрос
фото Эльдара Сарахмана, УП

Согласно опросу КМИС, в Украине COVID-19 переболели как минимум вдвое больше людей, чем по официальной статистике.

Источник: всеукраинский опрос КМИС, проведенный 13-15 апреля

 

Детали: На вопрос "Переболели ли Вы или сейчас болеете COVID 19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID 19 – делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Дословно гендиректор КМИС Владимир Паниотто: "Мы закончили опрос 15 апреля. На 16 апреля по официальной статистике (я взял данные университета Джонса Хопкинса) переболели COVID 1974056, то есть примерно 2 млн. человек. По данным опроса, переболели 29.1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% только по симптомам.

Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике.

Если учесть, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был COVID, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных у нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике".

 
 

Больше деталей: На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых – уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%).

На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ – недоверие вакцинам, которые есть сейчас в Украине (33%). 20% опрошенных считают, что "Последствия от вакцины могут быть хуже, чем от COVID"; 17% не доверяют любой вакцинации.

Справка: Опрос проводился 13-15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошен 2001 респондент, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Украинская правда

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Темы: коронавирусопрос
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