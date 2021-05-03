Зеленский в Польше подписал декларацию 5 стран

Польша, Эстония, Украина, Латвия и Литва заявили о приверженности продолжению диалога и сотрудничества.

Источник: совместная декларация президентов Польши, Эстонии, Украины, Латвии и Литвы, подписанная в понедельник в Варшаве, сайт президента Украины

Дословно: "Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем".

Детали: В декларации говорится, что президенты встретились в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая, принятой в Речи Посполитой в 1791 году. Это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, вступивший в силу.

Представители страны выразили убеждение, что успех общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа строилась на фундаментальных ценностях и принципах, к которым относятся свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

"Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - говорится в декларации.

Подписи под документом поставили президенты Польши Дуда, Украины Владимир Зеленский, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Егилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа.