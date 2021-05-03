Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию

Олигарх Ринат Ахметов и его близкий соратник Борис Колесников отрицают, что работают над созданием новой партии.

Источник: Ахметов и Колесников в комментарии Радио Свобода

Прямая речь Ахметова: "Слухи комментировать нет смысла, как и мотивы людей, которые их распространяют. Что касается меня, говорю утвердительно: никакими новыми или старыми политическими проектами я заниматься не буду. И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу – это их право, их выбор и их ответственность.

Я считаю, что каждый должен делать свое дело: бизнесмены заниматься бизнесом, а политики – политикой. И я категорически против того, чтобы было наоборот – когда бизнес идет в политику, а действующие политики становятся бизнесменами".

Прямая речь Колесникова: "Эта информация не соответствует действительности. Меня, кроме хоккея, бизнеса и благотворительности сейчас ничего не интересует".

Детали: Колесников также добавил, что в этом году еще не встречался с еще одним соратником Ахметова, внефракционным депутатом Вадимом Новинским, который, по информации "Украинской правды", также может быть причастен к созданию нового политического проекта в интересах олигарха.

Что предшествовало: В конце апреля "Украинская правда" сообщала, что в окружении олигарха Рината Ахметова планируют создать новую партию и отмежевываются от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

По данным УП, речь идет о создании политической силы, куда могут войти молодые люди, которые раньше не занимались политикой, но имеют показной трудовой и карьерный стаж, преимущественно на крупных предприятиях самых Ахметова-Новинского.

"Сейчас нужно создавать партии по принципу "Партия регионов 2.0". То есть это профессиональные люди, ориентированные на стабильность Украины, которые будут нормально восприниматься во всех регионах", - отметил один из близких к Ахметову нардепов.

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