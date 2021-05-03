В Испании количество полностью вакцинированных от Covid приближается к 5 млн

Министр здравоохранения Испании заявила в понедельник, что испанские власти рассчитывает достичь в течение суток показателя в 5 млн человек полностью вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министр здравоохранения Каролина Дариас сообщила журналистам, что центры вакцинации работают семь дней в неделю, и до первой недели июня около 10 млн человек будут полностью привиты.

Министр сказала, что Испания стремится к своей цели - вакцинировать до конца лета 70% взрослого населения, или около 33 миллионов человек.

В то же время Дариас призвала к продолжению осторожности. Она сказала, что уровень заболеваемости на COVID-19 в Испании на 100 000 человек в течение 14 дней составляет 229, но сильно варьируется между регионами: в некоторых он ниже 70, в то время как другие находятся в диапазоне 400-500.

Напомним, 3 мая Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.