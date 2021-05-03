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Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай

Понедельник, 3 мая 2021, 22:50
Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай

Известный украинский видеоблогер Иван Рудской, который имеет в сети ник EeOneGuy, пожаловался, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю удалили важные тезисы разговора - о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

Источник: сообщение Рудского в Twitter


Прямая речь: "Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией".

Детали: Интервью опубликовали в Youtube еще 18 марта, однако Рудской пожаловался на изъятие важных частей разговора только 2 мая. В комментариях под своим постом Ивангай обвинил Дудя в трусости, однако сделал это используя нецензурную лексику.

Справка: Иван Рудской является одним из самых популярных отечественных видеоблогеров. Его канал в Youtube насчитывает 17,7 млн ​​подписчиков.

Напомним: Интервью с Рудским записывали в Бразилии. В варианте разговора, который выложен на Ютуб-канале Дудя, речь идет о творчестве и семье украинского блогера.

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Украинская правда

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