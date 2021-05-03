Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай

Понедельник, 3 мая 2021, 22:50

Известный украинский видеоблогер Иван Рудской, который имеет в сети ник EeOneGuy, пожаловался, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю удалили важные тезисы разговора - о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

Источник: сообщение Рудского в Twitter


Прямая речь: "Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией".

Детали: Интервью опубликовали в Youtube еще 18 марта, однако Рудской пожаловался на изъятие важных частей разговора только 2 мая. В комментариях под своим постом Ивангай обвинил Дудя в трусости, однако сделал это используя нецензурную лексику.

Справка: Иван Рудской является одним из самых популярных отечественных видеоблогеров. Его канал в Youtube насчитывает 17 млн ​​подписчиков.

Напомним: Интервью с Рудским записывали в Бразилии. В варианте разговора, который выложен на Ютуб-канале Дудя, речь идет о творчестве и семье украинского блогера.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе

Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича

Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда

фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию

Все новости...
Последние новости
22:50
Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай
21:45
Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе
21:05
фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована
20:39
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
20:05
Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича
19:23
Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой
19:05
Во Франции начала действовать первая фаза ослабления ковидных ограничений
18:56
Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили
18:44
В Испании количество полностью вакцинированных от Covid приближается к 5 млн
18:36
Война на Донбассе: гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции
Все новости...