Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай

Известный украинский видеоблогер Иван Рудской, который имеет в сети ник EeOneGuy, пожаловался, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю удалили важные тезисы разговора - о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

Источник: сообщение Рудского в Twitter

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021





Прямая речь: "Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией".

Детали: Интервью опубликовали в Youtube еще 18 марта, однако Рудской пожаловался на изъятие важных частей разговора только 2 мая. В комментариях под своим постом Ивангай обвинил Дудя в трусости, однако сделал это используя нецензурную лексику.

Справка: Иван Рудской является одним из самых популярных отечественных видеоблогеров. Его канал в Youtube насчитывает 17 млн ​​подписчиков.

Напомним: Интервью с Рудским записывали в Бразилии. В варианте разговора, который выложен на Ютуб-канале Дудя, речь идет о творчестве и семье украинского блогера.