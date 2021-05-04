Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"

Вторник, 4 мая 2021, 02:52
Немецкие экологи подали иск против Северного потока-2

Природоохранная организация Германии (Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия - NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".

Источник: DW, NABU

Дословно: "... единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это обратиться в суд".

Детали: В организации отметили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне площадью более 16 футбольных полей.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода.

В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит чертой птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Пресс-секретар BSH сообщил, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Проектная компания Nord Stream 2 AG месяц назад обнародовала данные о ходе строительства: "На 31 марта заключено 2339 километров (с 2460 километров), или 95 процентов газопровода" Северный поток-2".

Осталось уложить около 121 километра (5 процентов) от общей протяженности газопровода".

Предыстория:

  • По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.
  • 24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.
  • По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекту Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Темы: Северный поток-2РосcияГерманияэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: