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США начнут применить вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет – NYT

Вторник, 4 мая 2021, 03:35
США начнут применить вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет – NYT

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено в начале следующей недели позволить применять вакцину Pfizer / BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: New York Times со ссылкой на источники

Детали: Одобрения ожидают после клинических исследований, которые показали безопасность и эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В FDA заявила, что продолжается просмотр расширение разрешения экстренного использования вакцины, но не сообщили подробностей.

Вакцина уже получила одобрение в США для лиц старше 16 лет.

В Pfizer пока не прокомментировали это сообщение.

Кроме того, Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет, причем данные исследования Moderna ожидаются в ближайшее время.

Pfizer и Moderna также начали испытания для еще младших детей – в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Обе компании заявили, что надеются, что смогут вакцинировать детей до 11 лет уже в начале 2022 года.

Предыстория:

  • Вакцину от коронавируса COMIRNATY, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, подали на рассмотрение европейского регулятора для получения разрешения на использование в ЕС для детей 12-15 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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