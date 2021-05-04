США начнут применить вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет – NYT
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено в начале следующей недели позволить применять вакцину Pfizer / BioNTech Covid для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Источник: New York Times со ссылкой на источники
Детали: Одобрения ожидают после клинических исследований, которые показали безопасность и эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
В FDA заявила, что продолжается просмотр расширение разрешения экстренного использования вакцины, но не сообщили подробностей.
Вакцина уже получила одобрение в США для лиц старше 16 лет.
В Pfizer пока не прокомментировали это сообщение.
Кроме того, Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет, причем данные исследования Moderna ожидаются в ближайшее время.
Pfizer и Moderna также начали испытания для еще младших детей – в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
Обе компании заявили, что надеются, что смогут вакцинировать детей до 11 лет уже в начале 2022 года.
Предыстория:
- Вакцину от коронавируса COMIRNATY, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, подали на рассмотрение европейского регулятора для получения разрешения на использование в ЕС для детей 12-15 лет.