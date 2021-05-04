Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время протестов в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек

Вторник, 4 мая 2021, 05:44
Во время протестов в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек

Во время протестов против предлагаемой правительством налоговой реформы в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек и 800 получили ранения.

Источник: ВВС

Детали: Офис омбудсмена Колумбии подтвердил, что за пять дней протестов были убиты не менее 17 человек, однако не все сообщения о смертях проверены.

Кроме того, по меньшей мере, 800 человек получили ранения во время столкновений с полицией в крупных городах.

Кроме того, согласно подсчетам омбудсмена, среди пострадавших в столкновениях были сотни полицейских.

Что предшествовало: Марши начались в среду с требованием, чтобы правительство отозвало предложение о реформе.

Налоговая реформа, предложенная колумбийскими властями, имела целью расширить статьи, подлежат налога на добавленную стоимость. Реформой также должна была увеличить налоги с физических и юридических лиц и устраняется ряд льгот.

Правительство настаивало на том, что реформа жизненно важна для стабилизации финансов страны, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

Предыстория:

  • В воскресенье сообщалось, что на демонстрациях в Колумбии погибли четыре человека.

Темы: акциимитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
акции
В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: