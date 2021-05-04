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Во время протестов в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек

Вторник, 4 мая 2021, 05:44

Во время протестов против предлагаемой правительством налоговой реформы в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек и 800 получили ранения.

Источник: ВВС

Детали: Офис омбудсмена Колумбии подтвердил, что за пять дней протестов были убиты не менее 17 человек, однако не все сообщения о смертях проверены.

Кроме того, по меньшей мере, 800 человек получили ранения во время столкновений с полицией в крупных городах.

Кроме того, согласно подсчетам омбудсмена, среди пострадавших в столкновениях были сотни полицейских.

Что предшествовало: Марши начались в среду с требованием, чтобы правительство отозвало предложение о реформе.

Налоговая реформа, предложенная колумбийскими властями, имела целью расширить статьи, подлежат налога на добавленную стоимость. Реформой также должна была увеличить налоги с физических и юридических лиц и устраняется ряд льгот.

Правительство настаивало на том, что реформа жизненно важна для стабилизации финансов страны, поддержания ее кредитного рейтинга и финансирования социальных программ.

Предыстория:

  • В воскресенье сообщалось, что на демонстрациях в Колумбии погибли четыре человека.

Темы: акциимитинги


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