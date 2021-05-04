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После праздника COVID подтвердили 2,5 тысячам украинцев, госпитализировали 1 325 человек

Вторник, 4 мая 2021, 08:17

За сутки 3 мая в Украине обнаружили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 325 человек, умерли 166 больных, выздоровели 7 815 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 122 ребенка и 22 медработника.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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