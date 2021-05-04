После праздника COVID подтвердили 2,5 тысячам украинцев, госпитализировали 1 325 человек

За сутки 3 мая в Украине обнаружили 2 472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 325 человек, умерли 166 больных, выздоровели 7 815 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 122 ребенка и 22 медработника.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Тестирований за сутки после Пасхи сделали 17 549: методом ПЦР – 11 817, методом ИФА – 1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 072.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 088 410 человек, из них выздоровели 1 689 630 человек, умерли 44 916 украинцев.

Прививок от коронавируса 3 мая сделали 919.

Всего с 24 февраля в Украине против COVID привили 756 022 человека, из них 290 человек уже получили обе дозы вакцины.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записаны 512 472 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП