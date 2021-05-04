23 человека погибли и около 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико.

Источник: The Guardian со ссылкой на официальных лиц, Служба первой помощи и спасения SUUMA Voluntarios у Twitter

Детали: Авария произошла в понедельник, около 22:30 по местному времени, на станции Оливос на 12-й линии метро. Эстакада вместе с поездом упала на автомобили, что стояли под ней.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. 🚑⚠️🚒🚨 pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

Сначала сообщалось, что погибли по меньшей мере 13 человек, однако в SUUMA Voluntarios позже сообщили о 23 погибших. 65 человек госпитализировали.

⚠️ ¡Ceda el paso! Accidente del metro en estación Olivos, línea 12 en Tláhuac, ambulancias 🚑 ya atienden lesionados. 🚨 pic.twitter.com/J1vtpFs39S — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

На месте работают спасатели. Также сообщалось, что на место аварии выехала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

🚨Actualización del accidente en línea 12 del metro, CDMX 🚨.



➡️ Cerradas las vialidades cerca del metro Olivos.



➡️ Aún no hay reporte oficial de número y nombre lesionados, calculan 50. pic.twitter.com/dz0A2izlCx — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

По данным местных СМИ, эстакада обрушилась после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

В повисших вагонах поезда, который в это время двигался по путепроводу, было около 50 человек.