Мужчина устроил стрельбу на АЗС в Ивано-Франковской области: двое раненых

Житель Коломыи во время конфликта на АЗС ранил из травматического пистолета двух человек, позже его задержали.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Правоохранители установили и задержали злоумышленника, который ранил двух мужчин, выстрелив в них из травматического пистолета. По данному факту начато уголовное производство и выясняются все обстоятельства происшествия".

Детали: Сообщение о стрельбе на АЗС в селе Черемхов Коломыйского района поступило в полицию около 4 часов 3 мая.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории заправки между двумя компаниями людей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия уехал на машине.

Вскоре правоохранители разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Мужчину задержали. У него изъяли оружие, которое направили на экспертизу.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.