В Украину идут дожди и грозы

В среду в Украине ожидается теплая погода без осадков, только на востоке возможны небольшие ночные заморозки, а в четверг и пятницу дожди с грозами накроют большую часть страны.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

5 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: 5 мая ночью +3+6 градусов, днем ​​до +15+20, на западе пройдут небольшие дожди с грозами.

В Киеве в среду солнечно, ночью +2+4, днем ​​до +20 градусов. Прогнозируют порывистый ветер.

В четверг дожди с грозами пройдут на севере, в центре и на юге страны. Ночью от +5 до +10, днем ​​+13 +16, на востоке и юге до +21.

В пятницу дожди с грозами прогнозируют почти по всей стране, только на востоке и в Крыму ожидается солнечная погода.

7 мая ночью от +6+8 на западе и севере до +11+13 на востоке, днем ​​около 20 градусов тепла.