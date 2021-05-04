В Украину идут дожди и грозы
В среду в Украине ожидается теплая погода без осадков, только на востоке возможны небольшие ночные заморозки, а в четверг и пятницу дожди с грозами накроют большую часть страны.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Укргидрометцентр: "5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).
5 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности".
Детали: 5 мая ночью +3+6 градусов, днем до +15+20, на западе пройдут небольшие дожди с грозами.
В Киеве в среду солнечно, ночью +2+4, днем до +20 градусов. Прогнозируют порывистый ветер.
В четверг дожди с грозами пройдут на севере, в центре и на юге страны. Ночью от +5 до +10, днем +13 +16, на востоке и юге до +21.
В пятницу дожди с грозами прогнозируют почти по всей стране, только на востоке и в Крыму ожидается солнечная погода.
7 мая ночью от +6+8 на западе и севере до +11+13 на востоке, днем около 20 градусов тепла.