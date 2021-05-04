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В Албании стартовали масштабные учения НАТО и США

Вторник, 4 мая 2021, 18:02

В Албании 4 мая стартовали крупные многонациональные военные учения Defender Europe 21 под руководством США.

Источник: Exit News

Детали: В албанском порту Дуррес состоялось мероприятие по официальному запуску учений стран НАТО Defender Europe 21.

Учения пройдут более чем в десятке стран, в них примут участие 27 стран под руководством США. В частности, учения пройдут в Албании, Балканах, Прибалтике, Черном море и Африке.

Они продлятся до июня и станут крупнейшими военными учениями в Юго-Восточной Европе по расширению военного сотрудничества, разработанного для повышения стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, НАТО, их союзниками и партнерами.

Учения Defender Europe 21 проводятся с 1995 года.

Отмечается, что подготовка в Албании продолжалась последние три месяца.

Было развернуто более 28 000 военнослужащих. В Албанию прибыли тысячи солдат, военной техники, а также высшие генералы из США и союзных стран.

Только из США прибыли 6000 военнослужащих на 6 военных баз в Албании.

Украинская правда
Темы: НАТОСШААлбания


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