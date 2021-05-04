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Враг открывал огонь из запрещенного оружия возле Водяного – ООС

Вторник, 4 мая 2021, 18:20
Враг открывал огонь из запрещенного оружия возле Водяного – ООС

Вооруженные формирования России три раза нарушили режим "тишины" с начала суток: открывали огонь из минометов, пулеметов и запускали беспилотник.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, возле Водяного российские наемники открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, у Новолуганского, Зайцевого, Шумов, Пивденного, Зализного, ​​Крымского, Торецка и Новгородского был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен украинскими военными.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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