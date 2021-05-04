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G20 поддерживают введение паспортов вакцинации для туристов – Bloomberg

Вторник, 4 мая 2021, 18:56
G20 поддерживают введение паспортов вакцинации для туристов – Bloomberg

Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации от коронавируса для туристов.

Источник: Bloomberg

Дословно заявление G20: "Возобновление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики из-за прямого и косвенного экономического воздействия, которое этот сектор оказывает на другие. Пандемия - это возможность сформировать более устойчивый и инклюзивный туристический сектор".

Детали: Министры туризма стран G 20 заявили, что перспективы туристического сектора, опустошенного блокировкой пандемии, остаются "крайне неопределенными".

Они намерены поддержать идею безопасной мобильности. В частности, инициативу цифрового зеленого сертификата Европейского союза.

В этом документе будет указано, что носитель был полностью вакцинирован, имеет восстановительный иммунитет или недавно получил отрицательный результат.

Страны-члены ЕС откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования, а также для тех, кто полностью вакцинирован против COVID-19.

Индустрия путешествий и туризма была одной из наиболее пострадавших с экономической точки зрениям из-за ограничений на деятельность.

Вклад туризма в мировой объем производства упал на 49% до 4,7 триллиона долларов в 2020 году, что привело к потере 62 миллионов рабочих мест. Расходы иностранных туристов упали на беспрецедентные 69%.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусЕвропатуризм
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