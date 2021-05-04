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В этом году власть в Украине потратила на Пасху 3,4 млн грн

Вторник, 4 мая 2021, 21:53
В этом году власть в Украине потратила на Пасху 3,4 млн грн

В 2021 году государственные учреждения потратили на празднование Пасхи более 3,4 млн грн.

Источник: DOZORRO

Детали: Среди закупок - преимущественно пасхи, продуктовые наборы, пасхальные декорации и организация ярмарок.

Крупнейшими категориями расходов стали пасхи и продуктовые наборы - 2,3 млн грн.

Кое-где местные власти решили украсить улицы. На это в Украине в целом ушло более 640 тысяч грн.

По меньшей мере в двух городах приобрели проведения массовых мероприятий. В частности, в Херсоне на предпраздничную ярмарку потратили 79 500.

 

В Черкассах провели фестиваль с концертной программой, мастер-классами, фотозоной. За это город заплатил 50 тысяч грн.

Некоторые города провели пасхальные активности онлайн. В Хмельницком 20 тысяч грн потратят на изготовление видео для проведения мастер-класса "Пасхальные декорации". В Житомире за подобные видеоролики готовы заплатить 18 тысяч грн.

Темы: празднованияУкраина
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