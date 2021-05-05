Лукашенко лишил званий более 80 силовиков

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал указ, которым лишил званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Дословно: "В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес.

Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей.

В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства".

Детали: Как отмечают в пресс-службе Лукашенко, с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком инициировали перед Главой государства вопрос о лишении перечисленных в указе лиц воинских и специальных званий.

Что предшествовало: Несколько представителей силовых структур Беларуси летом 2020 года заявили об увольнении после жесткого разгона акции протеста, Иван Колос перестал выходить на связь, а задержанный Егор Емельянов уже оправдан.