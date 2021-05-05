Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шесть на одного: АТОшник смертельно ранил нападавшего на Тернопольщине

Среда, 5 мая 2021, 13:44
Шесть на одного: АТОшник смертельно ранил нападавшего на Тернопольщине
tp.npu.gov.ua

24-летний житель села Глещава Тернопольской области, который служил в АТО, смертельно травмировал одного из шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке.

Источник: Национальная полиция в Тернопольской области

Детали: 2 мая около полуночи парень, защищаясь от нападения шестерых сверстников, бывших "навеселе", ножом травмировал одного из них.

Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось парням и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся.

Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили двери.

 

В доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.

О незваных гостях сообщил на линию "102" и после этого вышел к дебоширам с ножом.

Когда началась потасовка, молодой человек "случайно ударил ножом одного из нападавших". Ранение оказалось смертельным.

 

Подозреваемый в содеянном признался. На момент драки он был трезв, говорит Купчак.

Парню инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Продолжается следствие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернопольская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Тернопольская область
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: