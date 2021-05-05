Шесть на одного: АТОшник смертельно ранил нападавшего на Тернопольщине

24-летний житель села Глещава Тернопольской области, который служил в АТО, смертельно травмировал одного из шести нападающих, которые пришли к нему домой после словесной перепалки на дискотеке.

Источник: Национальная полиция в Тернопольской области

Детали: 2 мая около полуночи парень, защищаясь от нападения шестерых сверстников, бывших "навеселе", ножом травмировал одного из них.

Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось парням и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся.

Однако компания из шести человек пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили двери.

В доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее.

О незваных гостях сообщил на линию "102" и после этого вышел к дебоширам с ножом.

Когда началась потасовка, молодой человек "случайно ударил ножом одного из нападавших". Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый в содеянном признался. На момент драки он был трезв, говорит Купчак.

Парню инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, ему объявили подозрение согласно статье 118 УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Продолжается следствие.