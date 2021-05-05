Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину
Президент Владимир Зеленский требует от правительства, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против COVID-19, получили прививки.
Источник: Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни, Офис президента
Прямая речь президента: "Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать.
Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией".
Детали: Премьер-министр сообщил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.
Министр здравоохранения Максим Степанов доложил об ожидаемых сроках поставок вакцин в мае.
Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать.
По словам Степанова, в стране работают 11 тысяч прививочных кабинетов.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.