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Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

Среда, 5 мая 2021, 14:05
Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский требует от правительства, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против COVID-19, получили прививки.

Источник: Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни, Офис президента

Прямая речь президента: "Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. 

Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией".

Детали: Премьер-министр сообщил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил об ожидаемых сроках поставок вакцин в мае.

Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать. 

По словам Степанова, в стране работают 11 тысяч прививочных кабинетов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Темы: вакцинацияЗеленскийКабинет министровкоронавирусCovid-2019
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