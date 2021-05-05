Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

Среда, 5 мая 2021, 14:05
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский требует от правительства, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против COVID-19, получили прививки.

Источник: Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни, Офис президента

Прямая речь президента: "Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. 

Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией".

Детали: Премьер-министр сообщил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 759 тысяч человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил об ожидаемых сроках поставок вакцин в мае.

Он отметил, что система здравоохранения Украины позволяет прививать и 400-500 тысяч человек в сутки при наличии вакцины. Темпы вакцинации планируется наращивать. 

По словам Степанова, в стране работают 11 тысяч прививочных кабинетов.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.

Темы: вакцинацияЗеленскийКабинет министровкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

фотоНа краже оптических прицелов разоблачили экс-чиновника Укроборонпрома

"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

фотоРоссийские наемники обстреляли автомобиль наблюдательной группы

В "красной зоне" осталось 6 областей

фотоОккупанты обстреляли COVID-больницу в Донецкой области

Все новости...
вакцинация
Сербия выплатит вакцинированным гражданам финансовую помощь
"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов
Более 300 человек уже полностью вакцинированы в Украине
Последние новости
14:15
Финляндия хочет требовать от путешественников справку об отсутствии коронавируса
14:05
Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину
13:56
В Киеве за сутки 16 человек умерли от COVID
13:54
Когда в Украине закончится пандемия COVID-19 и появится коллективный иммунитет - прогноз ученых
13:44
Шесть на одного: АТОшник смертельно ранил нападавшего на Тернопольщине
13:35
Назначение Витренко в "Нафтогаз" нарушает требования закона – ЦПК
13:26
Апрель в столице был холоднее, чем обычно
13:13
Сербия выплатит вакцинированным гражданам финансовую помощь
13:03
Били и запугивали бойцов: двум охранникам "тюрьмы" боевиков объявили подозрение
12:44
"Нафтогаз" в первом квартале получил 12,6 миллиардов чистой прибыли – финдиректор
Все новости...