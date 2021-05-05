В лагере альпинистов на Эвересте в Непале все больше больных с симптомами COVID-19 и подтвержденных случаев – власти опасаются серьезной всыпшки.

Источник: "Би-Би-Си Украина"

Детали: Работники базового лагеря сообщают о 17 подтвержденных случаях коронавирусной болезни у жителей лагеря, которых доставили в больницы в Катманду.

Правительство Непала пока отрицает информацию о позитивных случаях. По мнению некоторых специалистов, власть уменьшает масштабы эпидемии, опасаясь, что Эверест снова закроют.

Иностранные туристы являются основным источником дохода непальского правительства.

Перед подъемом в базовый лагерь все посетители должны пройти карантин в Непале.

За последние недели количество больных ковидом резко возросло. Страна имеет самый высокий уровень заражения среди всех соседей Индии, где вторая волна пандемии вызвала коллапс медицинской системы.

Гималайская спасательная ассоциация, которая управляет государственной клиникой в ​​базовом лагере, заявила ВВС, что у 17 альпинистов, которые вылетели в Катманду после появления симптомов, тесты на ковид были позитивными.

Как сообщает доктор Пракаш Харел из клиники в лагере, количество людей с постоянным кашлем и лихорадкой ежедневно растет.

Члены одной большой экспедиции, которые попросили не называть своих имен, отметили, что у некоторых их команды были позитивные тесты, но пока они выздоровели.

Норвежский альпинист Эрленд Несс рассказал ВВС, что в прошлом месяце он трижды делал тест в разных больницах Катманду и его результат был позитивным.

Сначала считали, что у Несса признаки высотной болезни, но после подтверждения коронавируса его перевезли из базового лагеря.

Сходство симптомов коронавируса и горной болезни беспокоит альпинистов.

"Здесь повсюду слышно, как люди кашляют. Но это не обычный кашель, который возникает из-за недостатка кислорода на высоте. Люди больны и у них есть другие симптомы, например лихорадка и боль в теле", – говорит Лукас Фуртенбек, руководитель группы Furtenback Adventures.

Как указано на сайте Департамента туризма, по состоянию на 26 апреля правительство выдало 394 разрешения на восхождение. Это означает, что на Эвересте сейчас может быть более полутора тысяч человек, большинство из которых – это вспомогательный персонал.

Руководителей базового лагеря также беспокоят альпинисты, которые возвращаются из Катманду после лечения от ковида или после курса акклиматизации к высоте.

"Возможно, они сами выздоровели, но они могут принести вирус с собой, потому что ситуация в Катманду становится все более серьезной. Мы советуем всем альпинистам проходить акклиматизацию ниже базового лагеря, и не ехать в Катманду", – говорит представитель власти.

Альпинисты и руководители базового лагеря также жалуются, что в клинике лагеря нет возможностей для тестирования на коронавирус.

"Мы попросили обустроить нам пункт тестирования, но правительство не дало на это разрешения", – отмечает доктор Харел.

Некоторые экспедиции привезли собственные наборы для тестирования, что помогло им вовремя изолировать и эвакуировать людей.

Военный с базового лагеря сетует, что там не получают информации о подтвержденных случаях и личностях альпинистов: "Это помогло бы нам отследить контакты и сдержать распространение болезни".