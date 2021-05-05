Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД назвали ожидания от визита госсекретаря США в Киев

Среда, 5 мая 2021, 16:36
В МИД назвали ожидания от визита госсекретаря США в Киев
Фото c Facebook Antony John Blinken

Украинская власть ожидает, что во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

По словам Енина, прежде всего этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по вопросам безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.

Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций.

"Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.

Госсекретарь США сейчас находится с визитом в Европе и после встречи G7 посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: