В МИД назвали ожидания от визита Госсекретаря США в Киев

Украинская власть ожидает, что во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

По словам Енина, прежде всего этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника по вопросам безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.

Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций.

"Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.

Госсекретарь США сейчас находится с визитом в Европе и после встречи G7 посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита – в видеоблоге "Европейской правды".