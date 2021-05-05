Слушания по юрисдикции о захвате Россией украинских моряков состоятся в октябре

Устные слушания по юрисдикции по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года назначены на 11-16 октября 2021 года.

Об этом говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"11 февраля 2021 года Украина обратилась в суд с просьбой рассмотреть вопрос юрисдикции на основе представлений, которые стороны уже сделали, с целью предотвращения дальнейших задержек в этом разбирательстве. 22 февраля 2021 года Россия оспорила запрос Украины и подчеркнула необходимость устных слушаний. 16 марта 2021 года арбитражный суд сообщил сторонам, что слушания по вопросу о юрисдикции назначены на 11-16 октября 2021 года", - говорится в проспекте.

Как известно, в апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Международный трибунал по морскому праву принял решение о применении временных мер: суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц. 17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и показаний.