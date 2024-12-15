Российский танкер с тоннами мазута разломился пополам и тонет возле Керченского пролива

В Керченском проливе утром 15 декабря стало известно, что тонут два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", их разломило пополам, и мазут начал течь в воду.

Источник: Astra, "Интерфакс"

Детали: На "Волгонефти" находятся 13 членов экипажа; на борту танкера около 4300 тонн мазута.

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Позже стало известно, что следом за танкером "Волгонефть-212" затонул ещё один — "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны.

Четыре тысячи тонн мазута вытекло из резервуаров "Волганефть-212". В море образовалось огромное чёрное пятно. Спасатели на буксирах пытаются вытащить моряков из воды.

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На помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями.