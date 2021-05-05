В Одесской области ищут пограничника: перевернулась патрульная лодка

В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничниками, трое военнослужащих спаслись, четвертого сейчас ищут.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "Около 16 часов на озере Тудорово перевернулась моторная лодка, на которой патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них собрат фактически вытащил на себе. Поиски еще одного пограничника продолжаются".

Детали: Отмечается, что все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

К поискам четвертого военнослужащего привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского райуправления, ГСЧС, рыбаки.

Также ведутся поиски с воздуха и работают водолазы ГСЧС.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

О ЧП сообщили в прокуратуру и назначили служебное расследование.