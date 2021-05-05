Наемники выпустили ракету, которая стала причиной пожара возле Попасной

Российские оккупанты выпустили управляемую ракету возле Попасной, которая повлекла за собой пожар.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: Ракета разорвалась возле гражданского сектора, после чего состоялось возгорание.

Обошлось без жертв среди населения. Сейчас пожар локализован военными одной из механизированных бригад.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.