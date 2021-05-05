Наемники выпустили ракету, которая стала причиной пожара возле Попасной
Среда, 5 мая 2021, 23:08
Российские оккупанты выпустили управляемую ракету возле Попасной, которая повлекла за собой пожар.
Источник: ОТУ "Север"
Детали: Ракета разорвалась возле гражданского сектора, после чего состоялось возгорание.
Обошлось без жертв среди населения. Сейчас пожар локализован военными одной из механизированных бригад.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Украинская правда