Британия направила катера с пушками к острову Джерси на фоне угроз Франции

Великобритания направила два патрульных катера Королевского флота HMS Severn и HMS Tamar для защиты острова Джерси от блокады французскими рыболовными судами - на фоне угроз Франции отключить электроснабжение Джерси.

Источник: The Guardian, BBC

Детали: Джерси - крупнейший Нормандский остров и зависимая территория Короны. Он находится в 22 км от Франции.

Напряженность между Францией и Великобританией была вызвана изменениями, созданными Brexit о праве рыболовства.

Руководством Джерси были введены новые правила в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Следовательно, французские операторы лодок должны показать историю рыбной ловли в этом районе, чтобы получить лицензию на работу в водах Джерси. Джерси имеет исключительное право выдавать лицензии.

Правительство острова предоставило 41 разрешение французским рыболовным судам. Они отвечали требованию о том, чтобы ловили рыбу в водах Джерси не менее 10 дней в течение 12 месяцев за последние три года. Французское правительство заявило, что список одобренных судов сопровождался дополнительными требованиями, которые "не согласовывались и не обсуждались, и о которых мы не были уведомлены".

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден заявила, что она "возмущена" отсутствием доступа французских лодок, которые десятилетиями работали в водах Джерси. Она сказала, что Париж готов нанести ответный удар и электроснабжение Джерси может быть отключено в ответ на отсутствие доступа французского рыболовного флота. BBC отмечает, что 95% электроэнергии Джерси поставляется из Франции.

Глава рыболовства региона Нормандия Димитрий Рогофф заявил, что 100 французских рыболовных судов отправятся в порт Джерси в рамках протеста против новых правил после Brexit, хотя утверждал, что после этого они мирно вернутся в порт. Французские лодки угрожают заблокировать гавань Сент-Гелиер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал "непоколебимую поддержку" Джерси и направил два катера речного класса Королевского флота HMS Severn и HMS Tamar. Оба корабля вооружены пушками и двумя пулеметами.

Напомним: